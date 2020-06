Festa em honra de Nossa Senhora da Pena foi cancelada

A Festa em honra de Nossa Senhora da Pena , da freguesia de Mouçós/Lamares, não vai realizar-se neste ano. A emblemática festa, conhecida pelos andores gigantes, que atrai anualmente, em setembro, milhares de pessoas, foi cancelada devido à pandemia de COVID-19.

A organização, que neste ano estava a cargo da aldeia de Abobeleira, informou, em comunicado, que “não será possível seguir com a missão de organizar a festa, para o bem de todos”. “No seguimento do diploma aprovado no parlamento, a 21 de maio, e das diretrizes do Concelho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, vem a Comissão de Festas da Nossa Senhora da Pena 2020 informar que a romaria deste ano está cancelada”, pode ler-se.

“Vivemos esta romaria com emoção. A irmandade de quem ajuda, mas também do contacto das pessoas, de encontros, de convívios, que termina com a partilha de um dia cheio de confraternização e alegria. Este é o coração desta celebração, aquilo que a torna um acontecimento se igual”, acrescentou a organização.

A festa estava prevista para os dias 11, 12, 13 e 14 de setembro.