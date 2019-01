Este domingo, dia 20 de janeiro, voltou a ser dia de festa em Alturas do Barroso, com a celebração das tradicionais festividades em honra de S. Sebastião.

Milhares de forasteiros passaram pela aldeia, associando-se ao almoço comunitário oferecido no Salão de Convívio da Junta de Freguesia, onde foi servida a já tradicional feijoada, confecionada em potes de ferro ao calor da lareira, acompanhada de pão e vinho.

À entrada do salão, os forasteiros eram recebidos pela imagem de S. Sebastião e convidados a deixarem uma esmola ao santo, em sinal de agradecimento pelo repasto.

Para dar de comer a todos quantos se deslocaram até Alturas do Barroso, foram necessários mais de 500 quilos de carne, 200 quilos de arroz e 300 quilos de feijão.

Cumpriu-se, assim, a tradição, com os devotos do mártir a reunirem-se logo pela manhã para assistirem à celebração da santa missa, à qual se seguiu a procissão e o almoço, que se prolongou pelo resto da tarde e início de noite, onde não faltou a música tradicional e popular e as sempre apreciadas “rondas” de concertinas.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, assim como o Vice-Presidente, Guilherme Pires, e o Vereador Hélio Martins associaram-se às festividades como tem sido habitual nos últimos anos.