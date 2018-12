O Pavilhão Multiusos de Boticas acolheu, na passada sexta-feira, dia 14 de dezembro, a festa de Natal do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro (AEGM).

A festa, que assinalou o encerramento do primeiro período do ano letivo 2018/2019, começou com uma surpresa, a atuação de Andreia Rio, jovem botiquense que se destacou pelos seus dotes musicais na 7ª edição do programa “The Voice” Bélgica, país onde reside atualmente.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, aproveitou o momento para parabenizar Andreia Rio, desejando-lhe os maiores sucessos profissionais, e também destacar que “o executivo camarário está focado em dar continuidade às medidas direcionadas para o bem-estar e para o futuro das crianças e jovens do concelho. Medidas essas que permitiram que o Município de Boticas fosse distinguido, mais uma vez, como uma “Autarquia + Familiarmente Responsável”.

O autarca endereçou ainda votos de Boas Festas a todos os alunos, professores, pessoal não docente, pais e encarregados de educação, mensagem igualmente partilhada pelo Diretor do AEGM, Américo Barroso.

De seguida decorreu a entrega de prémios aos melhores alunos do ano letivo 2017/2018, sendo que a tarde de festa prosseguiu em ambiente de grande alegria e animação com as crianças dos Jardins de Infância de Beça e Boticas e do Agrupamento Escolar a mostrarem os seus dotes artísticos perante família, amigos e professores.

