Aconteceu na passada sexta-feira à tarde a festa de fim de ano escolar do Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães em Sabrosa. Numa cerimónia que contou com a presença do executivo camarário e dos representantes máximos escolares do concelho, os meninos e meninas finalistas foram as estrelas maiores do momento. Do programa constaram várias atuações das turmas finalistas, a cerimónia de encartolamento e entrega de diplomas às crianças das turmas que completaram o ensino pré-escolar e o quarto ano de escolaridade. O programa da tarde terminou com um lanche convívio com toda a comunidade escolar.

À noite a Avenida Combatentes da Grande Guerra, em Sabrosa, recebeu as marchas populares escolares que encerraram as atividades letivas dos alunos dos jardins de infância e do primeiro ciclo do concelho.

Sob o mote “Preservar a floresta e o ambiente”, e ao som de um grupo de músicos da Banda de Música de Sabrosa, acompanhados pela Tuna da Academia Sénior, os alunos, trajados a rigor, desfilaram em cortejo, apresentando cada ano letivo a sua coreografia, perante centenas de pessoas que acorreram à Avenida, transformando-a num autêntico palco ao ar livre, repleto de cor e alegria.

Este foi o segundo ano em que se realizaram as marchas populares escolares, no âmbito do encerramento das atividades letivas.