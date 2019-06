Festa de encerramento do ano escolar do Jardim de Infância de Boticas

Foi em ambiente de grande animação que se realizou esta sexta-feira, dia 14 de junho, a festa de final do ano letivo 2018/2019 no Jardim de Infância de Boticas.

Os finalistas, que dão um passo importante na vida escolar, uma vez que no próximo ano letivo vão integrar o 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, prepararam, com a ajuda das educadoras e auxiliares, diversos momentos musicais e artísticos para apresentar aos pais, encarregados de educação, familiares e amigos.

A iniciativa que contou também com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, e dos vereadores Guilherme Pires e Maria do Céu Fernandes, terminou com a habitual atribuição dos diplomas, cartolas e bengalas de finalistas, como recordação pela conclusão desta etapa.

No decorrer da festa foram ainda entregues os diplomas de participação relativos ao projeto “Heróis da Fruta” e um DVD com alguns momentos vividos pelos mais pequenos ao longo do ano letivo.

Fernando Queiroga aproveitou a oportunidade para, em primeiro lugar, felicitar as crianças pela conclusão desta etapa e referir que “a autarquia, à semelhança do que tem vindo a fazer nos últimos anos, continuará a apoiar as crianças e jovens do Concelho durante o seu percurso escolar”.

O autarca informou ainda que “este ano e pela primeira vez, a Câmara vai alargar as atividades de ocupação de tempos livres, relativas às férias de verão, a todas as crianças do Concelho, com idades compreendidas entre os 3 aos 6 anos”.