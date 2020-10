Fernando Queiroga vai recandidatar-se à liderança do PSD Distrital de Vila Real

Fernando Queiroga vai apresentar a sua recandidatura à liderança da Comissão Política Distrital do PSD Vila Real, para o biénio 2020/2022, encabeçando uma lista que praticamente não sofrerá alterações, mantendo-se também Alberto Machado como candidato à presidência da assembleia geral.

As vitórias alcançadas pelo PSD no Distrito de Vila Real para as Eleições Europeias (tendo sido o único distrito do continente onde o PSD saiu vitorioso) e para as Eleições Legislativas são um estímulo adicional na procura dos melhores resultados nas Eleições Autárquicas do próximo ano (2021). Fernando Queiroga sublinha que “o PSD está fortemente empenhado não só em encontrar os candidatos mais fortes, mas também em apresentar os melhores projectos, em sintonia com as necessidades da região e a vontade da população, numa clara perspectiva de desenvolvimento de cada Concelho, de criação de melhores condições de vida e de bem estar social de toda a região, gerando verdadeiras oportunidades de criação de riqueza e de emprego, reduzindo as assimetrias e promovendo a coesão territorial”.

“Queremos manter o compromisso que temos com o nosso Distrito e a nossa população, reforçando as políticas de proximidade e assumindo projectos onde todos se revejam e que sejam verdadeiramente mais-valias para este território, sempre abertos à pluralidade de opiniões e defensores dos princípios democráticos e participativos preconizados pelo Partido Social Democrata”, reforça Fernando Queiroga.