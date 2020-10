Fernando Queiroga é reeleito presidente da Distrital do PSD de Vila Real

Fernando Queiroga venceu as eleições para a Comissão Política Distrital do PSD de Vila Real, para o biénio 2020/2022, que decorreram neste sábado nas 14 concelhias do distrito.

O presidente da Câmara de Boticas encabeçou a única lista a sufrágio e mantém como vice-presidentes Amílcar Castro de Almeida e José Manuel Gonçalves, autarcas de Valpaços e Peso da Régua, respetivamente.

Mantém-se, de igual forma, o atual presidente do município de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, como Presidente da Mesa da Assembleia Distrital.

A lista vencedora recolheu a aprovação de 726 dos 785 militantes que votaram.