Fernando Queiroga assumiu funções como presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, assumiu recentemente as funções de presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC), tendo sido designado para o cargo pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Fernando Queiroga presidiu à sua primeira reunião do órgão na passada quinta-feira, dia 5 de abril, realizada do edifício do Governo Civil de Vila Real. A Comissão integra, ainda, entre outros elementos, o Comandante Operacional Distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil, um representante de cada ministério, os responsáveis máximos pelas forças e serviços de segurança existentes no distrito e um representante do INEM. A Comissão Distrital de Proteção Civil é responsável pela elaboração dos planos distritais de emergência. Além disso, acompanha as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil, promovendo o acionamento dos planos de emergência e a realização de exercícios, simulacros e treinos operacionais que contribuam para a eficácia de todos os serviços intervenientes em ações de proteção civil.

Nesta reunião, para além da análise dos dados da atividade operacional no distrito no ano de 2017, doi feito ainda um ponto de situação da atividade preventiva no âmbito das Faixas de Gestão de Combustíveis e prestadas informações diversas, relacionadas com o DECIF 2018.