Fernando Queiroga vai encabeçar uma lista candidata à Comissão Política Distrital do PSD de Vila Real. Na apresentação da candidatura, que decorreu ontem, na sede do partido, o autarca de Boticas propôs-se unir o PSD e preparar os sufrágios que se avizinham, nomeadamente as eleições europeias e legislativas, em 2019, e as autárquicas, em 2021.

Referindo que não quer divisões no partido, Fernando Queiroga informou que a sua candidatura surgiu pela indisponibilidade, por motivos pessoais, do atual presidente, Alberto Machado, se recandidatar. “Mais do que nunca, o partido precisa de união e não de divisões”, frisou.

O candidato garantiu que estará do lado das populações, na defesa dos interesses do distrito, e que não se vergará a “políticas nacionais ou de nenhum líder nacional”. “Em primeiro lugar estará o distrito, depois os concelhos e só depois o partido”, disse, garantindo que a candidatura tem representantes de todas as concelhias. Além de se propor, durante o mandato, a angariar novos militantes e a fazer regressar outros que entretanto deixaram o PSD, o cabeça de lista pretende, ainda, “abrir o partido à sociedade civil”. Fernando Queiroga tem 49 anos e cumpre o segundo mandato como presidente da Câmara Municipal de Boticas. As candidaturas para a Comissão Política Distrital do PSD de Vila Real podem ser apresentadas até ao dia 21, sendo que as eleições se realizam no dia 24 de novembro.

