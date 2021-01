Fernando Pereira já não é treinador do SC Vila Real

O SC Vila Real informou, nesta tarde, que Fernando Pereira já não é treinador da equipa sénior, após o mesmo ter apresentado a sua demissão. De referir que o técnico, natural de Vila Real, foi apresentado em junho de 2020. A equipa será orientada no jogo de amanhã frente ao Gondomar SC pela restante equipa técnica. O SC Vila Real desejou, no entanto, a Fernando Pereira, as “maiores felicidades”.

Na passada quarta-feira, a formação comandada por Fernando Pereira conquistou a primeira vitória, após derrotar o Paredes, por 2-1, no Campo do Calvário. O SC Vila Real é atualmente 9º classificado da série C do Campeonato de Portugal, com apenas 4 pontos em 6 jogos. Está uma posição abaixo da “linha de água”.

Série C marcada por desistências e adiamentos

A série C do Campeonato de Portugal, que vai para a sua 13ª jornada, tem sido marcada por sucessivos adiamentos de jogos devido à pandemia de Covid-19. Há equipas que já disputaram 9 jogos (como o caso do líder, Leça FC) e outras sem qualquer jogo disputado, como o União da Madeira e o Câmara de Lobos.

Recentemente, três equipas do arquipélago da Madeira anunciaram a desistência da prova. Camacha, União da Madeira e Câmara de Lobos vão desistir da edição 2020/2021 do Campeonato de Portugal, assegurando a permanência no escalão em 2021/22, devido às restrições impostas pelo governo regional da Madeira face à pandemia de covid-19.

Já o Marítimo B, da série do SC Vila Real, que conta com uma estrutura profissional, permanece na competição do terceiro escalão do futebol nacional, disputando os jogos no continente.