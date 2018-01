Fernando Gomes inaugura sede da Associação Nacional de Dirigentes em Vila Real

Fernando Gomes, presidente da da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), apadrinhou, esta segunda -feira, a inauguração das novas instalações da Associação Nacional de Dirigentes de Futebol e Futsal (ANDIF), em Vila Real, zona industrial (Ninho de Empresas).

A cerimónia contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, dos diretores da FPF Rui Manhoso e Júlio Vieira, do Diretor da Portugal Fotball School, André Seabra, o presidente da ANDIF, Diamantino Gonçalves, e os presidente das Associações de Futebol de Vila Real, Braga, Castelo Branco, Bragança e Viana do Castelo.

Também compareceram à inauguração vários dirigentes dos quadros da ANDIF, além dos vereadores da Câmara Municipal de Vila Real para o Desporto, Desenvolvimento e o Emprego, Nuno Augusto e José Maria Magalhães.

O presidente da FPF destacou a importância da formação dos dirigentes desportivos, no panorama nacional. Já Diamantino Gonçalves, presidente da ANDIF, natural de Santa Marta de Penaguião, mostrou-se otimista quanto ao futuro do dirigismo em Portugal e no papel da associação, que preside, nesta evolução.

O novo quartel-general da ANDIF foi um dos projetos contemplados com o Programa de Modernização Administrativa das Associações, desenvolvido e lançado pela FPF em dezembro de 2016, com verbas decorrentes da venda da antiga sede do organismo na Praça da Alegria.

