Longe das televisões e dos tablets, a Misericórdia de Lamego está a garantir um verão inesquecível às crianças e jovens que participam no projeto “Férias de Verão”. Até ao momento, as atividades têm-se demonstrado perfeitas para ocupar o período de férias e os dias mais quentes do ano. E há para todos os gostos! Passeios a cavalo, idas à piscina e visitas a monumentos históricos da cidade, entre muitas outras iniciativas.

Mas há mais! Para adquirir alguns conhecimentos importantes para a vida e fazer novas amizades, em breve também vão partir à descoberta de museus e barragens e participar em workshops de culinária.

Pela primeira vez, este ano, o programa “Férias de Verão” está a ser alargado aos alunos do 2º e 3º ciclos. Quem quiser participar, pode inscrever-se na sede da Misericórdia de Lamego, no Largo Dr. João de Almeida. O valor da inscrição é de 22,5€/ semana ou 5€/dia.

Acompanhado por um corpo técnico qualificado, este projeto estará ativo até ao dia 7 de setembro, num horário bastante alargado: das 7h30 às 19h30.

