Feirinhas vão animar verão em Vila Pouca de Aguiar

As Feirinhas de Verão foram criadas para incentivar o comércio e produtos locais. As atividades decorrerão, quinzenalmente, em diferentes locais e serão acompanhadas das medidas de prevenção e higienização essenciais.

A primeira é já a 18 e 19 de julho com a Associação Empresarial do Corgo a promover uma feirinha no espaço multifuncional que inclui diversos produtos locais, vestuário, calçado e acessórios, entre outros.

O Município promove a 31 de julho e a 1 e 2 de agosto em Vila Pouca de Aguiar uma atividade socioeconómica para escoamento de produtos regionais. Nesse sábado à noite, uma charanga fará uma arruada pelas principais ruas da vila.

A Câmara Municipal e a Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso promovem, a 14, 15 e 16 de agosto, uma mostra de mel com venda de produtos locais. No dia 14 às 21h30, a Associação Cultural Recreativa e Estudantil de Pedras Salgadas fará uma arruada pelo parque termal e, no dia seguinte, será a vez de uma charanga efetuar uma arruada.

A 21, 22 e 23 de agosto, a AE Corgo vai promover a Feira dos Stocks em que os empresários locais poderão escoar os seus produtos e as pessoas terão a oportunidade de adquirir diversos produtos a bom preço. Os promotores das atividades socioeconómicas e culturais terão a colaboração da Proteção Civil de forma que se cumpra as medidas de segurança necessárias.