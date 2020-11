Feira Semanal de Lamego regressa na próxima semana

A Feira Semanal de Lamego vai regressar na próxima quinta-feira, dia 26, tendo os comerciantes que obedecer a um conjunto de normas de funcionamento específicas que garantem as adequadas condições de segurança e higiene.

Esta reabertura visa, sobretudo, reforçar a atividade económica e financeira do concelho, em condições que não prejudiquem a contenção do novo coronavírus. “Esta decisão tem em conta a necessidade de salvaguardar a saúde pública dos lamecenses. Atravessando-se, novamente, um período de forte constrangimento económico, fruto das medidas necessárias de combate à COVID-19, torna-se necessário desenvolver ferramentas de incentivo à recuperação do pequeno comércio e das atividades primárias”, explica o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura.

Consoante o evoluir da situação epidemiológica, das atualizações do Plano de Contingência do Município de Lamego e das recomendações da DGS, esta medida de carácter excecional poderá ser revista.

Num momento em que cresce o número de casos de infeção no concelho, o Município de Lamego recomenda a maior prudência e a adoção de um comportamento cívico exemplar, nomeadamente através da obediência às limitações de circulação impostas.