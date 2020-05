Feira Municipal de Alijó é retomada a 25 de maio

A Feira Municipal de Alijó será retomada no próximo dia 25 de maio, segunda-feira, e vai obedecer a um plano de contingência que prevê, por exemplo, a criação de circuitos de entrada e saída de pessoas. A decisão de retomar a feira municipal que se realiza em Alijó surge como uma forma de apoiar o relançamento da atividade económica no território, acompanhando a reabertura de outros espaços comerciais.

As feiras do concelho foram suspensas a 13 de março, numa atitude preventiva e proactiva por parte do Município de Alijó, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.

A feira municipal, que se realiza quinzenalmente, será precedida por ações de sensibilização de todos os feirantes e comerciantes, relativas à implementação do plano de contingência e sobre outras medidas de prevenção e práticas de higiene. Será obrigatório o uso de máscara por parte dos feirantes e comerciantes e dos clientes, que poderá ser complementado com viseira.

Os lugares de venda irão respeitar medidas de distanciamento físico adequado. Serão implementadas medidas de acesso e circulação, de modo a evitar uma concentração excessiva no seu interior e à entrada dos mesmos.

Tal como em outras situações, é obrigatório o cumprimento de medidas de higienização das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a disponibilização obrigatória de soluções desinfetantes cutâneas, nas entradas e saídas do recinto da feira.

Será seguido um plano de limpeza e de higienização do recinto da feira, assim como um protocolo para tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito aos equipamentos de proteção individual.