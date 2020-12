Feira Gastronómica do Porco realiza-se de 15 a 17 de janeiro

A XXIII Feira Gastronómica do Porco tem data marcada para os dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2021, realizando-se este ano, por força das circunstâncias ditadas pela pandemia de Covid-19, em moldes distintos do habitual, cumprindo todas as regras emanadas pela Direção Geral de Saúde, mas mantendo a qualidade a que habituou os visitantes, promovendo os produtos tradicionais de reconhecida qualidade, em especial o fumeiro e todos os derivados do porco, e proporcionando oportunidades de negócio únicas aqueles que se dedicam à produção do fumeiro tradicional, com importantes reflexos para a economia local.

A disposição do Pavilhão Multiusos e dos stands foi pensada para que seja respeitado o distanciamento social entre os vários postos de venda, sendo também implementados circuitos para deslocação no interior, com a entrada e saída a serem feitas por locais distintos, para evitar o cruzamento de pessoas. O número de acessos ao interior do Pavilhão será também condicionado em função do espaço necessário para que o distanciamento possa ser cumprido, havendo ainda a medição da temperatura à entrada para a Feira e a obrigatoriedade de uso da máscara.

Por força das circunstâncias, a Feira deste ano não contará com as habituais “Tasquinhas” no interior do Pavilhão, sendo que os restaurantes do Concelho se associam à iniciativa e disponibilizarão, nos seus próprios espaços, ementas adequadas ao evento, tendo por base da sua confecção as carnes e os derivados do Porco.

No pavilhão estarão apenas presentes os stands com venda de fumeiro, alguns produtos da panificação local, licores, compotas e afins, sendo que estão proibidas a degustação e provas de fumeiro e não podem ser vendidas bebidas a copo (como licores e afins).

Procurando evitar concentrações de pessoas, não haverá qualquer ação de animação musical nem as tradicionais chegas de bois e também não serão permitidas manifestações culturais improvisadas como tocadores de concertinas e cantadores ao desafio.

Assegurando que todas as condições de segurança, em face do momento que enfrentamos, estarão reunidas, o Município de Boticas irá disponibilizar testes rápidos, tendo também um enfermeiro em permanência, caso alguém manifeste sintomas compatíveis Covid-19, de modo a poder debelar rapidamente qualquer caso suspeito. Simultaneamente, serão colocados dispensadores de álcool gel distribuídos por diversos pontos do Pavilhão Multiusos.

Na sexta-feira (dia 15 de janeiro) o funcionamento da Feira será entre as 14h00 e as 19h00, enquanto no sábado e domingo funcionará das 10h00 às 19h00