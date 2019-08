Feira dos Stocks de Verão em Vila Pouca de Aguiar

A edição Verão da Feira de Stocks realizar-se-á já no próximo fim de semana e visa escoar produtos dos comércios locais a preços acessíveis.

A Feira de Stocks é promovida pela Associação Empresarial do Corgo com os apoios da Câmara Municipal e da EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA.

Com este certame as entidades procuram contribuir para dinamizar a comunidade local e impulsionar mais de uma dezena de expositores do comércio tradicional.

O horário da feira é sexta e sábado (10h-22h) e domingo (10-18h). A feira decorre no Mercado Municipal e tem entrada livre.

A atividade mais aguardada no certame é o desfile de moda, sábado às 21 horas, em que os participantes desfilarão com diversos produtos das lojas comerciais presentes, tais como vestuário, calçado, óculos de sol, e acessórios.