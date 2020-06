Feira dos Santos integra os 140 finalistas regionais da edição 2020 das 7 Maravilhas

O concelho de Chaves conseguiu ver reconhecido, como uma “maravilha”, o evento da Feira dos Santos, na categoria de Festas e Feiras, com a passagem aos finalistas regionais do concurso.

Das 504 candidaturas apresentadas e dedicadas à Cultura Popular, o Painel de Especialistas elegeu, ontem na RTP, 7 patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas regionais.

Com o foco no turismo interno, a Organização desafia os portugueses a experimentarem Portugal através de roteiros baseados nas eleições desde 2007, com a apresentação do “País das Maravilhas”.

O projeto conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.