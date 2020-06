Feira dos Santos em votação para integrar as 7 Maravilhas da Cultura Popular

Até 14 de julho, para votar na Feira dos Santos ligue 760 20 74 44

A Feira dos Santos, reconhecida, como uma “maravilha”, com a passagem aos finalistas regionais, na categoria de Feiras e Festas, já se encontra em votação até ao próximo dia 14 de julho, para se constituir como uma das 7 maravilhas da Cultura Popular.

Realizada em Chaves, desde tempos que se vão perdendo na memória, a “Feira dos Santos” constitui-se para todos os seus visitantes e, particularmente, para as gentes do Alto Tâmega e para os Flavienses, muito especialmente, o ex-libris festivo desta região, onde as ruas da cidade se transformam num espaço de convivência, repleto de sons, cheiros e movimentos de multidões, onde o comércio e a diversão tomam conta da cidade.

Sendo este concurso uma experiência em que as pessoas podem participar ativamente nas votações, o município conta com a participação de todos os flavienses para elevar a Feira dos Santos a uma das 7 maravilhas de Portugal.