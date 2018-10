A aldeia vinhateira de Provesende recebeu, no passado fim-de-semana, 29 e 30 de setembro, uma verdadeira multidão de visitantes para acompanhar a realização de mais uma edição da já marcante Feira do Vinho e da Vinha.

Ao longo de 2 dias, Provesende organizou o seu evento anual mais caraterístico e já reconhecido um pouco por toda a parte, recreando usos e costumes que marcam esta época do ano, em que as vindimas e todas as atividades relacionados com o vinho e a vinha são o ex-líbris da região.

Com um programa recheado de muita animação e muitas barraquinhas, onde não faltou a boa gastronomia típica, o vinho e o artesanato, a edição deste ano da Feira do Vinho e da Vinha iniciou no sábado de manhã com um percurso pedestre pelos Vinhedos do Douro, e que contou com mais de 120 pessoas. Já de tarde, teve lugar a inauguração do Interface à Aldeia Vinhateira de Provesende, uma obra de perfil moderno que visa melhorar a mobilidade urbana, facilitando a receção aos turistas e a todos quantos visitam a aldeia. Representações teatrais, muita música tradicional ao som de grupos de concertinas e Zés Pereiras marcaram a entrada aos lagares. À noite foi a vez do artista Herman José subir a palco para, com muita música e humor, abrilhantar o encerramento do primeiro dia de Feira.

O domingo iniciou com um concerto pelo grupo Power of Brass, seguindo-se a missa da bênção do mosto, com a presença das confrarias e participação da Roga de Provesende.

De tarde, a animação continuou com muita animação de rua, folclore, e a atuação do grupo Xituma Batuke. A entrada aos lagares fez-se ao som das concertinas, para gáudio dos visitantes.

A Feira do Vinho e da Vinha foi uma organização da União de Freguesias de Provesende, Gouvães do Douro e São Cristovão do Douro, em parceria com o Município de Sabrosa e com a Associação Sabrosa Douro XXI.