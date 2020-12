Feira do Porco de Boticas também terá vendas online

Em simultâneo com a realização da XXIII Feira Gastronómica do Porco no seu espaço físico de referência (Pavilhão Multiusos) a Câmara Municipal irá disponibilizar uma plataforma de vendas online através do qual os produtores poderão realizar complementarmente os seus negócios. Esta plataforma funcionará a partir do dia 15 de janeiro (dia de abertura da Feira) e até ao dia 27 de janeiro, por ocasião do início da Feira do Fumeiro de Montalegre.

O modelo de negócio, a gestão, acondicionamento e expedição de encomendas estará a cargo do Município de Boticas, contando com a parceria da Associação Empresarial Botiquense Mais Boticas, enquanto os Produtores terão apenas que garantir a entrega dos produtos que lhes são solicitados, recebendo o respetivo pagamento. À semelhança do que acontece no espaço da feira, nas vendas online há igualmente o compromisso na qualidade do fumeiro e o controlo de qualidade do mesmo, aplicando-se, no geral, as regras pelo qual se rege o comércio electrónico, com todas as garantias de cumprimento dos direitos do consumidor.

A adesão dos Produtores a esta plataforma será facultativa, tendo por objectivo garantir um rendimento extra e criar canais para escoamento do produto produzido.