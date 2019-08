Feira do Mel e do Artesanato com muitos artistas populares

A 18ª Feira do Mel e do Artesanato irá realizar-se de 16 a 18 de agosto no parque termal de Pedras Salgadas. Esta edição conta com a presença de 88 expositores ligados aos produtos regionais e associativismo. Quem desejar, poderá jantar sexta e sábado ou almoçar domingo nas tasquinhas.

Através desta feira, a Câmara Municipal e a EHATB, com apoio da Aguiarfloresta, promovem o mel e os seus produtores, bem como os artefactos trabalhados pelos artesãos.

A música será a nota dominante da animação sociocultural da feira com um espetáculo musical na sexta-feira à noite: Lucky Duckies. No sábado à tarde haverá cantares promovidos pela Aguavelames e à noite folclore promovido pela Acrepes. No domingo à tarde, vários artistas sobem ao palco: Irmãos Verdades, Bombocas, Ricardo & Henrique, Joana e 4 Mens.

Durante o fim de semana, haverá concursos temáticos – Qualidade do Mel e Rótulos de Mel no sábado à tarde, Doçaria Confecionada com Mel, Decoração e Peças de Artesanato no domingo à tarde.

Haverá muita animação, mas este certame regional também irá aprofundar o conhecimento em especial do setor da apicultura, através da mesa redonda na manhã de domingo: Abelhas, agricultura e sustentabilidade.