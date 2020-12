Feira do Fumeiro de Montalegre: venda online já está disponível

A próxima edição da Feira do Fumeiro e do Presunto de Barroso já tem data marcada: 28 a 31 de janeiro 2021. É o regresso da “rainha do fumeiro”, este ano em moldes diferentes em virtude da crise epidémica que vivemos. Para além da “feira física”, avança uma plataforma online com entregas personalizadas. A ideia é desafiar os visitantes a antecipar as encomendas.

Uma das consequências da covid-19 na Feira do Fumeiro de Montalegre é acelerar o processo de comercialização em formato online. Esta conclusão saiu do encontro do passado dia 12 que reuniu vários produtores do certame na sala polivalente do pavilhão Multiusos, onde a organização explicou o muito que irá ser modificado na próxima edição ainda a aguardar data de realização.

Neste sentido, foi lançada em janeiro uma plataforma para venda online do fumeiro local, conquistar novos mercados e proporcionar negócios por um período mais longo do que os quatro dias da tradicional feira.

A plataforma fumeirodemontalegre.pt já está online e a funcionar. A partir desta ferramenta, é possível adquirir os produtos da Feira do Fumeiro de Montalegre. Um Mundo de ofertas e sabores irresistíveis. Esta aposta resulta de uma parceria entre a Câmara de Montalegre, a Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã e a empresa responsável pelo desenvolvimento da plataforma.