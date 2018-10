Realiza-se no próximo domingo, dia 21 de outubro, a Feira de Ano de Mondim de Basto.

Com a revisão do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho em Mercados e Feiras e do Regulamento de Venda Ambulante do Município de Mondim de Basto, recentemente aprovado, a data de realização da Feira de Ano foi alterada para o penúltimo domingo do mês de outubro.

O programa deste ano da Feira de Ano apresenta o Mercadinho Rural, na Praça do Município, o Concurso Pecuário da Raça Maronesa, junto ao Mercado Municipal e uma prova de Corrida de Cavalos – Passo Travado, no Largo do Monte da Senhora da Piedade. A animação deste evento estará a cargo do grupo de bombos da Associação Reviver as Tradições de Atei e do Grupo Folclórico e Recreativo de Vilarinho.

A Feira de Ano de Mondim de Basto é um costume antigo que a Câmara Municipal recuperou em 2015 com o objetivo de fomentar a atividade pecuária no concelho, premiar a qualidade dos animais autóctones e divulgar os produtos locais.