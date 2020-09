Feira das Cebolas de Vila Pouca de Aguiar a 25 de Setembro

25 de setembro é sempre o dia da Feira das Cebolas. Por ser ano atípico, as atividades cingem-se apenas ao dia da feira e com medidas de prevenção asseguradas.

O principal objetivo está garantido: compra/venda de produtos do campo (cebola, alho, tomate, pimento, malagueta, mel, compotas, cogumelos e muitos outros). Além da feira, as atividades do dia, em especial da parte da manhã são o concurso da cebola, a arruada com concertinas e o teatro de rua.

Meia centena de produtores vindos de diferentes zonas do concelho e da região estarão nas praças envolventes aos Paços do Concelho. De ano para ano, há uma maior adesão de produtores aguiarenses. Este ano, a autarquia distribuiu perto de 170 mil pés de cebolo para incentivar à produção e à presença de produtores locais na feira.

Tem 700 anos o mais antigo documento que refere a feira aguiarense (documentos mostram que em 1319 esta feira foi proibida por D. Fernando, por prejudicar a feira de Vila Real; a restituição da feira é rubricada em setembro de 1417, por D. João I).