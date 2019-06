Federação Internacional de Desporto aprova Mundial de Pentatlo Universitário em Vila Real

Uma delegação da Federação Internacional do Desporto Universitário (FISU) e representantes da Federação Internacional de Pentatlo Moderno estiveram em Vila Real para uma primeira visita técnica aos locais que vão receber o Campeonato Mundial Universitário de Pentatlo Moderno, que vai ser organizado pela Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD), entre os dias 7 e 11 de julho de 2020.

Pela primeira vez na sua história, a AAUTAD vai organizar um evento à escala mundial em conjunto com a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) e a Reitoria da UTAD. Esta será também a primeira vez que a região de Trás-os-Montes recebe um campeonato mundial, no qual se estima a presença de mais de duas centenas de pessoas, entre atletas, equipas técnicas e delegações das universidades participantes.

A organização do evento já começou, num esforço muito significativo para a AAUTAD. José Pinheiro, presidente da AAUTAD congratula-se com a iniciativa e refere que “um mundial é algo que envolve toda uma dinâmica ainda desconhecida à AAUTAD, mas nós estamos comprometidos na organização do mesmo e acreditamos que temos os recursos certos para a concretização eficaz deste campeonato”.

Tratando-se de um campeonato de pentatlo moderno, que envolve cinco modalidades distintas, a organização acaba por acarretar ainda maiores desafios, estando a ser ultimadas as melhores soluções para a concretização de todas as provas, que poderão passar pela utilização de espaços fora do concelho de Vila Real, tais como o centro hípico das Pedras Salgadas e as Piscinas do Peso da Régua, para além dos espaços desportivos da UTAD e do concelho vila-realense.

Para José Pinheiro, a concretização com sucesso desta organização só será possível com o “envolvimento e empenho não só da AAUTAD, como também da universidade transmontana, da FADU e da Câmara Municipal. Existindo compromisso e empenhamento de todos, apoio que já estamos a sentir, iremos com certeza atingir o equilíbrio e a sustentabilidade necessária para receber, pela primeira vez, um evento desta magnitude”.