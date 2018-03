Federação Distrital PS: Francisco Rocha reeleito

Francisco Rocha foi reeleito Presidente da Federação Distrital de Vila Real do Partido Socialista com 591 votos, garantindo assim 95% do total de votos expressos.

Nestas eleições, foram também eleitos 205 delegados efetivos, num total de 270 delegados que estarão presentes no XVIII Congresso Federativo, que irá decorrer no próximo dia 24 de março em Mesão Frio.

Nessa altura, Francisco Rocha espera ver aprovada a moção de orientação política “Continuar a Construir” que aposta em dois objetivos políticos prioritários designadamente, “o apoio crítico à concretização do projeto governativo para a legislatura e também na vitória do Partido Socialista nas eleições europeias e legislativas”.

O Presidente da Federação sublinhou ainda que “existem desafios políticos emergentes que reclamam a nossa participação: o processo de descentralização, a coesão nas suas diversas dimensões, o desafio demográfico, a reforma do território, a acessibilidade ao Serviço Nacional de Saúde, a aposta contínua na educação e qualificação, a reprogramação do PT2020 e o desenho do próximo quadro comunitário de apoio (PT 2030), são alguns exemplos representativos”.

Terminou agradecendo o apoio e a participação dos militantes neste ato eleitoral, convidando-os a participar na tarefa incessante de fortalecer, melhorar e enriquecer o Partido Socialista e construir um melhor futuro para o Distrito: “aprender com os erros, apostar no conhecimento e na inovação, fazer cada vez melhor, defender intransigentemente políticas públicas que ajudem a convergir e a ultrapassar os nossos bloqueios e melhorar a vida dos nossos concidadãos. E ao mesmo tempo contribuir para a construção de uma estratégia de médio e longo prazo que prepare a região para os múltiplos desafios do futuro”.

