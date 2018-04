Favaios incentiva natalidade com medida de apoio às famílias

A Junta de Freguesia de Favaios lançou uma nova medida de apoio às famílias de Favaios

para incentvar a natalidade. Combater a deserticaçaço e promover a iiaçaço de populaçaço

saço objetvos da autarquia.

Numa medida a pensar no futuro, Raffaele Batsta, presidente da Junta de Freguesia de

Favaios, revela que combater a baiia natalidade é uma prioridade para a autarquia que

lidera tendo em conta as recentes alterações populacionais.

“Veriica-se um decréscimo de populaçaço de cerca de cem pessoas nestes últmos quatro

anos. Para além de tentar combater a baiia natalidade é uma medida que visa atrair pessoas

de fora da nossa freguesia”, eiplica o autarca.

A autarquia vai ajudar os pais de recém-nascidos da freguesia de Favaios com a atribuiçaço

de um vale de seiscentos euros em produtos de puericultura nos estabelecimentos

comerciais da freguesia. O autarca acredita que esta medida será uma ajuda simbólica, mas

valiosa naço só para os pais como também para o comércio local.

“Vemos a economia local como um instrumento para combater estes problemas. Naço fazia

sentdo a Junta de Freguesia atribuir este incentvo e ser gasto fora da freguesia”, conta

Raffaele Batsta que defende que apoiar o comércio está também no topo das prioridades.

A medida de incentvo está já em vigor e os interessados em beneiciar desta ajuda podem

informar-se junto da sede Junta de Freguesia de Favaios.

Favaios antecipa, deste modo, o futuro ao promover os nascimentos, procurando inverter a

evoluçaço populacional negatva.

