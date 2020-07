Farmácia Baptista reabriu portas com nova Equipa

A Farmácia Baptista, localizada Rua Dr. Roque da Silveira, após um período de fecho temporário, reabriu no início do mês, com nova gerência. Este estabelecimento, fundado em 1958 sempre foi conhecido na cidade e, em 2000, acolheu uma nova cara, a Dra. Isabel Brandão que explorou esta farmácia durante 10 anos. Porém, em 2010, Isabel Brandão mudou-se para a Campeã, onde lhe tinha sido atribuída uma nova farmácia através de concurso, deixando alguma saudade nos seus clientes habituais.

Dez anos depois, a 1 de junho, a empresa Isabel Brandão Gomes Unipessoal Lda., regressou à Rua Direita, reabrindo a Farmácia Baptista com uma nova equipa dinâmica e acolhedora. Para a Diretora Técnica, Isabel Brandão, convidou Suzana Branco, uma amiga de longa data, com uma grande experiência, veio completar a equipa. “Já existia uma grande amizade entre nós e sempre dissemos, em tom de brincadeira, que um dia ainda havíamos de abrir uma farmácia as duas. E cá estamos. Surgiu a oportunidade e a Dra. Isabel soube aproveitá-la”, declarou a Dra. Suzana Branco, sublinhando que com a abertura desta farmácia, conseguiram conciliar a profissão e a amizade que as unia.

Com uma equipa multifacetada, composta por três pessoas, que agrupa experiência, inovação, amabilidade, garra e dinamismo, a Farmácia Baptista veio dinamizar a Rua Direita, tornando-se numa “boa surpresa” para os clientes que passam da porta e entram num espaço luminoso e acolhedor. “Somos uma equipa que se completa e aprendemos umas com as outras para que os clientes se sintam o mais satisfeitos possível”, concluiu a Dra. Suzana Branco.