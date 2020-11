Faleceu o Padre João Batista Domingues

Faleceu hoje, 1 de novembro, o Pe. João Batista Domingues, natural de Rio de Janeiro (Brasil). Entrou para o Seminário de Vila Real com onze anos de idade e foi ordenado sacerdote no dia 19 de setembro de 1953.

Fez o doutoramento em direito canónico em Roma e foi juiz do tribunal eclesiástico da diocese. Lecionou no Seminário de Vila Real e também no ensino público durante vários anos. Vivia atualmente no Seminário e veio a falecer na unidade de cuidados paliativos em Vila Pouca de Aguiar.

O Seminário agradece aos médicos que o acompanharam, nomeadamente, o médico de família, o Doutor António Ferreira Rodrigues, antigo aluno do Seminário, e aos médicos do Hospital de São Pedro de Vila Real, bem como à equipa de enfermagem dos cuidados paliativos de Vila Pouca de Aguiar e aos capelães, Pe. Ricardo Pinto e Pe. António Paulo Rodrigues.

O funeral será na próxima terça-feira, em Dadim (Chaves), pelas 15h30. O Padre Domingues tinha 91 anos de idade e 67 de sacerdócio.

O Senhor o faça participar na liturgia celeste,

ele que exerceu na terra o ministério sagrado.

Pe. João Curralejo,

Vice-reitor do Seminário de Vila Real