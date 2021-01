Faleceu o Padre Augusto Matos

O padre Augusto Luís Ferreira Matos nasceu a 19 de janeiro de 1930 em Beça, concelho de Boticas. Fez o curso de teologia no Seminário de Vila Real e foi ordenado sacerdote a 8 de dezembro de 1954. Após a sua ordenação sacerdotal estudou música sacra em Roma, entre 1954 e 1963.

Nesse ano regressa à diocese, iniciando o trabalho pastoral no Seminário de Vila Real como professor de música. Lecionou na Escola do Magistério Primário e no Liceu Camilo Castelo Branco, em Vila Real. Ao longo da sua vida dedicou-se sempre à investigação, composição e ao ensino da música, nomeadamente, nos cursos do Centro Católico de Cultura.

Foi pároco de Adoufe, no concelho de Vila Real, desde 1970 a 2017. A partir desse ano foi viver para a Casa de Santa Marta, das Irmãs dos Anciãos Desamparados, em Chaves.

O padre Augusto Matos veio a falecer no hospital de Chaves com 90 anos de idade e 66 anos de sacerdote.

O funeral realiza-se amanhã, dia 14 de janeiro, pelas 15h, na Igreja Paroquial de Beça, presidida pelo Sr. D. António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real.