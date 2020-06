Faleceu o ex-deputado do PSD Luís Pedro Pimentel

Faleceu Luís Pedro Pimentel, antigo deputado à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Vila Real, aos 50 anos. Luís Pimentel estava internado no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro desde 27 de maio, depois de uma hemorragia interna, onde viria a falecer.

O antigo deputado do PSD, natural de Alijó, onde nasceu em 1970, exerceu o cargo na VIII, XI, XII e XIII legislaturas, a última das quais entre 2015 e 2019.

Além de deputado à Assembleia da República, foi secretário-geral adjunto do PSD, presidente da comissão política de secção do PSD de Alijó, presidente da mesa da assembleia de secção do PSD de Alijó, vice-presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Vila Real, deputado municipal na Assembleia Municipal de Alijó e membro da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Douro – CIMDOURO. Exerceu a profissão de vitivinicultor.

As cerimónias fúnebres estão marcadas para amanhã, domingo, às 16h, em Castedo do Douro.