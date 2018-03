Faleceu o Dr. Mário Montes

Faleceu o Doutor Mário Montes, médico ortopedista vila-realense. O corpo vai estar em câmara ardente na Igreja das Antas, no Porto, a partir das 16 horas de hoje.

Mário Montes terminou a licenciatura pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1972. Exerceu atividade clínica até 1976 e de seguida efetuou o Internato de Especialidade de Ortopedia no Hospital de S. João – Porto. Desenvolveu atividade médico-cirúrgica como Ortopedista no Hospital de S. João e em 1983 abraça, como Diretor de Serviço, o projeto do Serviço de Ortopedia do Hospital de Chaves. Em 1989 concorre para o Hospital de S. Pedro em Vila Real, sendo de imediato nomeado Diretor de Serviço.

Desenvolveu atividade clínica intensa, tendo assumido a responsabilidade de Direção de Serviço, a formação de Internos da Especialidade, a realização de Reuniões Científicas e a apresentação de vários trabalhos na área da Ortopedia.

Foi membro dos Corpos Diretivos da SPOT de 1991/92 e 1995/96; membro da SEOI(Secção para o estudo da Ortopedia Infantil) e da Secção de Patologia da Anca; sócio –fundador da Associação Portuguesa de Artroscopia; Presidente da Assembleia Distrital de Vila Real da Ordem dos Médicos (1997-2003).

Estava aposentado da Função Pública desde 2002. Ultimamente exercia atividade médico-cirúrgica de Ortopedia na Policlínica do Corgo em Vila Real. Fazia também atividade de consulta e cirurgia em outras Clínicas e Hospitais (Chaves e Lousada).