Eduardo Taveira da Mota, antigo presidente do SC Vila Real, faleceu este domingo, aos 92 anos. O conhecido empresário vila-realense foi, também, presidente da direção do Boavista e da Casa de Trás-os-Montes do Porto.

O Sport Clube de Vila Real vai homenagear Eduardo Taveira da Mota, colocando a bandeira do clube a meia haste, e solicitando à Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) um minuto de silêncio, em sua memória, no jogo a realizar no Estádio do Monte da Forca, no próximo domingo.

“Taveira da Mota nasceu em Vila Real. Com a fortuna que herdou e que soube ampliar pelo esforço e competência do seu trabalho, construiu um império comercial e industrial. Centralizou no Porto o quartel general das suas empresas. Com a revolução de 1974 viu complicada a sua organização. Chegou a ser detido e teve de fugir do país, durante o PREC (1975). Voltou com o propósito de retomar a sua actividade em pleno e depressa, graças à sua deliberada vontade de vencer, reconquistou o nível empresarial que tivera e que mantém, repartido por cadeias de supermercados, uma pousada em Alpendurada, diversas casas de campo, iate, etc.. Foi dirigente desportivo de projecção nacional (Presidente da Direcção do Boavista) e do S.C. de Vila Real e Primeiro Presidente da Direcção da Casa de Trás os Montes do Porto, de que ésócio fundador n.° 4. Cumpriu dois mandatos de dois anos e foi proclamado 1.° Presidente honorário dessa Instituição Regionalista que já foi oficializada de interesse público. Foi ele que tomou a decisão de adquirir a sede social. Por serviços relevantes à Casa foi dado o seu nome à sala principal.

In i volume do Dicionário dos mais ilustres Trasmontanos e Alto Durienses,

coordenado por Barroso da Fonte

