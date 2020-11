Fadista de Boticas participa no concurso “EDP Tanto Fado”

As fadistas Andreia Rio e Bruna Pereira, naturais do Concelho de Boticas, mais propriamente das freguesias de Sapiãos e de Dornelas, respetivamente, são duas das participantes do “EDP Tanto Fado”, concurso que tem como objetivo descobrir novos talentos nacionais do Fado.

A 1ª fase de votações online decorre até ao próximo dia 29 de novembro no site oficial do concurso (https://portugal.edp.com/pt-pt/edptantofado#homepage) e cada utilizador pode votar uma vez em cada participante, através de uma das formas de autenticação disponíveis, Facebook ou e-mail.

Entre todos os concorrentes inscritos serão selecionados 16 candidatos para a semifinal, seis deles escolhidos mediante a votação online e os restantes 10 por escolha direta do júri.

Na fase seguinte serão escolhidos oito finalistas, o mais votado online e os restantes sete por decisão do júri.

A grande final do concurso está prevista para o dia 20 de dezembro, no Campo Pequeno, em Lisboa.

O vencedor será premiado com uma atuação no palco do EDP Fado Café, na próxima edição do festival NOS Alive, assim como a gravação de um álbum com a Sony Music Portugal.

O Município de Boticas felicita Andreia Rio e Bruna Pereira pela participação no concurso, desejando-lhe as maiores felicidades e sucesso.