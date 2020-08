FabLab Tua: Alijó inaugura primeiro Laboratório de Fabricação Digital da região

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, vai presidir à inauguração do FabLab Tua Alijó – Laboratório de Fabricação Digital e Prototipagem, na próxima sexta-feira, dia 28 de agosto, às 17 horas. O novo equipamento, situado no Mercado Municipal de Alijó, foi criado no âmbito do Programa de Empreendedorismo do Vale do Tua (PEVTUA) e é o primeiro a ser instalado no distrito de Vila Real.

O FabLab Tua Alijó pretende potenciar a capacitação tecnológica e empreendedora do Concelho de Alijó e de todo o território do Vale do Tua, tendo como objetivo fomentar a inovação e a criatividade. Trata-se de um espaço aberto a toda a comunidade, desde alunos a empresários, onde se pode fazer quase tudo, em diversas escalas de tamanho e em diferentes materiais.

O FabLab (abreviatura de Fabrication Laboratory) está equipado com máquinas de utilização acessível que permitem a impressão de objetos tridimensionais, o corte computadorizado de materiais, a realização de moldes e até a execução de trabalhos de eletrónica.

Durante o confinamento provocado pela pandemia de Covid-19, o FabLab Tua Alijó antecipou o início da sua atividade e produziu milhares de viseiras de proteção, com recurso a impressoras 3D.

Este é o primeiro de dois pólos do FabLab Tua a ser inaugurado, sendo que o segundo irá abrir em Vila Flor. O investimento neste equipamento ronda os 350 mil euros, comparticipados por fundos comunitários através do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (NORTE 2020), especificamente na tipologia “Promoção do espírito empresarial”.