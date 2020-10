Exposição “Um Mundo Provisório às Avessas” na Biblioteca Municipal de Chaves

A Biblioteca Municipal de Chaves, inaugura no próximo dia 24 de outubro, a exposição “Um Mundo Provisório às Avessas” de João Ribeiro, uma coleção que contempla as séries de Biombos, Contos da Chuva Agreste, Mapas Alquímicos e Tábuas Sírias.

Esta exposição, comissariada por António Augusto Joel, assinala também a doação de duas importantes obras do artista, Homem Conversando com Cavalo (2001) e Oklahoma (2009), ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso.

João Ribeiro adota como conceito a pintura no seu sentido clássico, alicerçada no desenho. Isto torna-se evidente quando a liberdade gestual do tratamento de fundo das suas obras cede lugar ao minucioso tratamento das figuras apresentadas em primeiro plano.

Para além deste obsessivo culto pelo desenho e de uma inalienável paixão pela pintura, João Ribeiro conjuga ainda uma irreprimível necessidade de constantemente experimentar diferentes suportes com o frenesim de alterar periodicamente as temáticas das suas séries, complementando esta atitude com um acentuado gosto pelos trocadilhos subversivos e pelo ensaio paródico. É a transmutação de tudo isto que a sua exposição oferece.

A exposição gratuita, estará patente ao público até dia 10 de janeiro de 2021, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h30 e aos sábados das 10h00 às 13h00, em cumprimento com as diretrizes da DGS.