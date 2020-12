Exposição sobre a Biodiversidade do Vale do Tua no Núcleo Museológico de Favaios

Já está patente ao público a exposição fotográfica “Briófitas e Líquenes do Vale do Tua”, criada no âmbito do Projeto “Vale da Biodiversidade”. Esta é uma de três exposições itinerantes que vão percorrer os municípios que integram o Vale do Tua e que visam melhorar a consciencialização pública, a valorização e a compreensão das componentes da biodiversidade do Parque Natural Regional do Vale do Tua.

A inauguração, que decorreu na semana passada, contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, do Diretor do Parque Natural Regional do Vale do Tua, Artur Cascarejo, e da investigadora que lidera o projeto, Sónia Ferreira. A exposição estará patente no Núcleo Museológico Favaios – Pão e Vinho, até ao final de março de 2021.

Todos podem contribuir para o conhecimento da biodiversidade do Vale do Tua, e não só, através da partilha de fotografias com a comunidade científica em www.biodiversity4all.org.