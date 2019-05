Exposição fotográfica “50 Circuitos Internacionais, 50 momentos” no Hotel Miracorgo

O Hotel MiraCorgo vai promover, em junho, a exposição fotográfica “50 Circuitos Internacionais, 50 momentos”. Integrada na missão que o Hotel MiraCorgo tem vindo a desenvolver, pretende-se, com a exposição fotográfica, que irá decorrer no bar do Hotel, que todos os hóspedes e vila-realenses possam recordar e/ou conhecer uma seleção aprimorada que refletirão 50 momentos alusivos às edições dos Circuitos Internacionais realizadas.

As ações da iniciativa do Hotel MiraCorgo, alusivas ao 50º Circuito Internacional de Vila Real, serão também compostas por um debate intitulado “Circuito Internacional de Vila Real: o passado, o presente e o futuro.”

Sendo o Hotel MiraCorgo a “casa” da maior parte dos pilotos e respetivas equipas, durante a sua passagem por Vila Real, pretende-se assim dar ênfase à sensibilidade e história do Circuito Internacional.