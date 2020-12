Exposição de Presépios em Mesão Frio

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Mesão Frio, promove exposição de presépios, incentivando as Juntas de Freguesia do concelho e o movimento associativo a construir presépios, trazendo brilho e cor à Avenida Conselheiro José Maria Alpoim. Quem visitar o Município de Mesão Frio, durante a quadra natalícia, poderá apreciar treze presépios de Natal que, pretendem fomentar o espírito natalício em Mesão Frio.

Na exposição são apresentados, o presépio do município, os presépios da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, da delegação de Mesão Frio da Cruz Vermelha Portuguesa, das Juntas de Freguesia de Mesão Frio – Santo André, Oliveira, Barqueiros, Cidadelhe e de Vila Marim, em conjunto com a Associação Cultural e Desportiva de Vila Marim e os Escuteiros da mesma freguesia. O Sport Clube de Mesão Frio, o União Futebol Clube de Barqueiros, bem como a associação Génese da Aventura também aceitaram o desafio proposto pela autarquia. O Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade construiu o seu presépio no piso superior, do edifício dos Paços do Concelho.

A autarquia de Mesão Frio agradece, orgulhosamente, a todos os participantes pelo trabalho criativo e de grande qualidade. A exposição pretende elevar e preservar a cultura e a memória das tradições populares do Natal, tendo como objetivo ano após ano aumentar o número de presépios na exposição.