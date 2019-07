Expogranito abre no centro de Vila Pouca de Aguiar

Cubos, chapas, guias e cantarias dizem muito aos industriais do granito, mas também a quem pretenda fazer obras lá em casa ou a quem deseje adquirir mobiliário urbano.

Dez expositores estarão presentes na Expogranito, promovida pela associação AIGRA, com apoio do Município e EHATB, que abrirá portas ao público no novo espaço da rua Duque D’Ávila e Bolama, desde 26 de julho a 5 de agosto.

Na sexta-feira, dia 26, 18h30, a abertura conta com animação musical (Irmãos Morais), bem como no dia seguinte (17h, Acrepes).

Integrado neste certame, o arrastão da grande pedra com a participação de Juntas de Freguesia e associações do concelho irá realizar-se a 3 de agosto (avenida da Noruega, 17 horas) e contará com a presença de centenas de pessoas. Os participantes no arrastão terão direito à sopa de pedra no Mercado Municipal, seguida de animação musical.

Na última noite da Expogranito, a 5 de agosto (22h, praça Camilo Castelo Branco), irá realizar-se o espetáculo com a Miss Capital do Granito.