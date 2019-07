Expensive Soul ao vivo em Vila Real

Os Expensive Soul, banda que celebra 20 anos de carreira em 2019, preparam-se para apresentar ao vivo o seu novo disco “A Arte das Musas” e outros temas já este sábado, dia 6 de julho, em Vila Real, no âmbito da 50.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real. O concerto começa às 22H00 na Praça do Município.

“A Arte das Musas” é o nome do mais recente disco dos Expensive Soul, foi editado a 14 de junho. Deste disco já são conhecidos os singles “Limbo” e “Amar é Que é Preciso” aos quais se juntam mais 7 músicas, num total de 9 faixas inéditas.

A capa de “A Arte das Musas” foi criada e desenvolvida pelo artista plástico João Paramés cujo trabalho é reconhecido e acompanhado, há muito tempo, por New Max.



Trata-se de uma interpretação da dupla Expensive Soul no seu ambiente, tal como explica Paramés na memória descritiva deste trabalho: “O New Max e o Demo. Os encantadores do saxofone, do piano, dos tambores, que, ao juntarem as vozes, o público e os animais reagem e dançam em felicidade infinita ao compasso destas melodias mágicas. A música feita por anjos transmite esta energia cheia de cor”.

No ano em celebram 20 anos de carreira, os Expensive Soul brindam os fãs com um aguardado novo disco, do qual faz parte “Amar é Que é Preciso”, tema que já ultrapassou as 430 mil visualizações no Youtube e tem marcado presença consistente em inúmeras rádios nacionais.