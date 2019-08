Exibição de documentário sobre baldios em Vila Real

No próximo dia 7 setembro será exibido o documentário “Cá no Marão mandam os que cá estão”, na Biblioteca Municipal de Vila Real, às 16h30. O documentário faz um percurso histórico do baldio de Ansiães e reflete a realidade de muitas zonas rurais de Trás-os-Montes, que é uma das regiões com maior superfície de baldios.

O documentário “Cá no Marão mandam os que cá estão” é o resultado do projeto de investigação “Marão Minha Serra” focado na promoção e compreensão das relações entre os seres humanos e a natureza. O projeto nasceu de uma parceria entre a Universidade de Aveiro e o Baldio de Ansiães e teve, como principal objetivo, reestabelecer a ligação entre os habitantes e o seu baldio. Para tal, foram entrevistadas 21 pessoas que, depois de terem escolhido o seu lugar preferido no baldio, contaram histórias sobre o mesmo.

O vídeo constitui-se como um “mapa afetivo”, um mapa das ligações afetivas entre os residentes e o seu terreno comunitário. O documentário promove também uma visão transformadora e sustentável da natureza: a natureza encarada não como um recurso meramente económico, mas como território comum e coletivo, onde se (re)encontram as memórias, a cultura, os recursos, as identidades e os significados indispensáveis para viver.