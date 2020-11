Executivo Municipal visitou obras concluídas na envolvente da Câmara Municipal

O Executivo Municipal da autarquia de Vila Real efetuou, nesta segunda-feira, uma visita às obras concluídas na envolvente à Câmara Municipal, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), nomeadamente, à Rua Irmã Virtudes, ao Largo dos Freitas, à Rua Nova e à Rua da Misericórdia. Segundo Adriando Sousa, vereador da Câmara Municipal de Vila Real com o pelouro do ordenamento do território, esta reabilitação “assenta numa estratégia de consolidação da rede pedonal, que estava bastante deteriorada, com base no plano de acessibilidade universal, ou seja, de passeios largos, confortáveis e seguros”, que devolvem a cidade aos peões.

No que diz respeito aos prazos, o vereador sublinhou que estão a ser seguidos, apesar de alguns atrasos que vão surgindo, devido às condições climatéricas, os problemas de falta de mão de obra dos subempreiteiros, que o município não consegue controlar, entre outras causas. “Estes atrasos ainda podem ser perfeitamente recuperados. Tentamos sempre, na medida do possível, minimizar alguns atrasos. [Contudo], não nos podemos esquecer de que estamos a intervir numa área da cidade em que muitas das infraestruturas já tinham décadas de existência. Nós já tínhamos redes de abastecimento colmatadas, tínhamos redes unitárias de esgotos e águas pluviais e o objetivo é aproveitar estas obras para substituirmos algumas infraestruturas. Isso pode atrasar alguns trabalhos, e daqui por 10 anos não haverá necessidade de estar outra vez a levantar os pavimentos para colocar novas infraestruturas”, sublinhou Adriano Sousa.

