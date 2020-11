Ex-Comandante do RI 19 reuniu com autarca de Boticas

O Coronel de Infantaria João Carlos Caldeira esteve esta quarta-feira, dia 18 de novembro, no edifício dos Paços do Concelho, para se despedir do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, uma vez que terminou as suas funções de Comandante no Regimento de Infantaria Nº19 (RI19), aquartelado em Chaves.

O Coronel João Carlos Caldeira agradeceu toda a disponibilidade e colaboração demonstradas pelo Município de Boticas durante o tempo em que chefiou a instituição militar.

Fernando Queiroga retribuiu os agradecimentos e felicitou o Coronel pelo excelente trabalho desenvolvido nos últimos dois anos e meio enquanto comandante do RI19, assim como as parcerias que o RI19 teve com o Município de Boticas, nomeadamente a colaboração na vigilância das florestas.

O autarca aproveitou, ainda, a ocasião para lhe endereçar os maiores êxitos pessoais e profissionais.