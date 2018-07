No passado dia 22 de julho, a Transmontuna – Tuna Universitária de Trás-os-Montes e Alto Douro, organizou mais um evento de celebração do seu 20º aniversário (que decorre durante o ano de 2018), dedicado à Cidade de Vila Real e que integrou o programa de comemoração do 93º aniversário de Vila Real elevado à condição de Cidade.

Em plena praça do Município, um convívio intimista juntou entidades a muitos amigos e familiares da Transmontuna, que culminou com um espetáculo musical no qual participaram diversos grupos do concelho de Vila Real, ligados à Transmontuna pelas relações de amizade geradas ao longo de 20 anos de história.

Com participação musical destacaram-se o Coro Misto de Mouçós, a Vibratuna – Tuna Feminina da UTAD (tuna afilhada), a Tuna Popular de Mondrões, o grupo Amantes do Fado, o Coro de Câmara Da UTAD e o grupo de bombos Águias da Lage. A Banda de Música de Mateus e o grupo Mar de Pedra – Cantares Populares mereceram também um público agradecimento.

Por sua vez, a Transmontuna brindou os presentes com dois momentos musicais distintos. A inaugurar o evento, os Tunos Fundadores voltaram a reunir-se dedicando a Marcha de Vila Real à Cidade pelo aniversário, enquanto a atual geração de tunos mostrou os temas mais recentes, com estreia do tema “Ser Transmontuno”, terminando o evento a cantar, conjuntamente com o público, os Parabéns à Transmontuna.

A Transmontuna agradece a todos os que contribuíram para a realização deste evento, em especial a todo o público presente.