Eurocidade Chaves-Verín lança Transporte Urbano Transfronteiriço

Eurocidade Chaves-Verín lança Urbano Transfronteiriço

Tem início no próximo dia 09 de agosto o serviço ocasional de Transporte Urbano Transfronteiriço Chaves-Verín (TUT), que tem como objetivo colocar à disposição dos eurocidadãos um serviço de transportes nos dias de maior necessidade de mobilidade transfronteiriça, nomeadamente nos dias de feira e principais eventos festivos dos dois municípios. O projeto foi hoje apresentado à comunicação social.

Para o Presidente da Eurocidade Chaves-Verín e autarca de Chaves, Nuno Vaz, este serviço de transporte gratuito vem dar resposta a uma necessidade identificada, no sentido de permitir que os cidadãos da eurocidade possam usufruir de um conjunto de iniciativas mais relevantes das duas cidades.

Trata-se, segundo o autarca, de um projeto-piloto que vem resolver um problema de mobilidade, neste caso concreto entre os dois bairros da eurocidade, incrementando relações transfronteiriças, que são históricas e estão muito consolidadas, quer por razões comerciais, quer por razões afetivas. Estão assim a ser criadas condições para que esta relação transfronteiriça ganhe mais consistência e seja cada vez mais intensa”.

A aquisição de bilhetes ocorre da seguinte forma: os interessados poderão solicitar o seu bilhete online, através da página web da Autoviação do Tâmega (avtamega.com), podendo também, como alternativa, ser adquiridos no início do serviço ou durante a paragem intermédia na sede da Eurocidade, caso haja disponibilidade de lugares.

Com esta iniciativa pioneira na fronteira luso-espanhola, a Eurocidade Chaves-Verin, AECT, pretende calcular a afluência do transporte por parte dos eurocidadãos, até ao final do ano, com o objetivo de avaliar a viabilidade de uma futura linha regular de transporte entre as duas cidades.

Esta ação é desenvolvida no âmbito do projeto EUROCIDADE2020, aprovado pelo Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, com cofinanciamento FEDER.