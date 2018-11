Convidado pela Comissão Europeia, o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Chaves-Verín esteve representando no Web Summit 2018, em Lisboa, para apresentação do projeto “Governo transfronteiriço eletrónico, o cartão Eurocidade 2020” como uma boa prática de governação transfronteiriça.

A apresentação, no âmbito do workshop “Governo Eletrónico em Regiões Transfronteiriças: explorar novos mercados” reuniu as três melhores práticas de governação transfronteiriça da União Europeia, entre elas a de Chaves-Verin, a da Bélgica com a Holanda e da Polónia com a Alemanha.

O novo cartão do Eurocidadão permitirá otimizar recursos e reduzir gastos a médio prazo. Além de facilitar aos utilizadores que, com um só documento, possam aceder a todos os serviços municipais – bibliotecas, teatros, estádios, centros desportivos, transportes públicos, eventos, entre outros – com o novo Cartão do Eurocidadão os trâmites serão mais simples e a sua gestão mais ágil.

