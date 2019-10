Estudantes da UTAD vão recolher beatas de cigarro das ruas de Vila Real

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) vai promover uma ação de recolha de beatas de cigarro pelas ruas da cidade de Vila Real, na tarde do próximo dia 9 de outubro.

A AAUTAD lançou o desafio aos estudantes da academia transmontana, que vai no sentido de sensibilizar a comunidade estudantil e vila-realense para este grave problema de poluição, que agora já é punido por lei, mas que só prevê a aplicação de coimas a quem atirar as beatas para o chão a partir do próximo ano.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em Portugal 20 por cento da população é fumadora, estimando-se que a cada minuto sejam descartadas cerca de sete mil beatas.

A AAUTAD considera que faz parte da sua missão incrementar políticas de cidadania ativa, envolvendo os estudantes em atividades de índole social e viradas para a comunidade onde estão inseridos.

A AAUTAD convida os órgãos de comunicação a estarem presentes nesta iniciativa, junto da Praça do Município de Vila Real, no dia 9 de outubro, quarta-feira, às 17H.