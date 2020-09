Estudantes da UTAD vão participar em Rally Solidário em Marrocos

Catherine Martins e Gonçalo Ferreira vão participar de 13 a 20 fevereiro de 2021 na 10ª Edição do rally solidário UniRaid, projeto de voluntariado internacional que consiste numa viagem pelo deserto de Marrocos “para estudantes com espírito empreendedor, entre 18 e 28 anos”.

Estes dois estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), das licenciaturas em Serviço Social e Engenharia Florestal, respetivamente, vão viajar, durante nove dias e completar seis etapas navegando apenas com um RoadBook, um mapa e uma bússola, e entregar “mão a mão” um mínimo de 40kg de material solidário a populações e aldeias isoladas num percurso de mais de 4000 quilómetros, num carro com mais de vinte anos, e assim ultrapassar desafios e obstáculos que o UniRaid apresenta.

Estão por isso à procura de bens, patrocinadores e apoio financeiro para realizar este desejo que “além de ser uma experiência pessoal e profissional, no âmbito do Serviço Social, é também um grande impulsionador na divulgação e reconhecimento do curso de Engenharia Florestal, consequentemente proporcionador da melhoria da qualidade de vida das populações isoladas e com menos recursos”, explicam os participantes. Para ambos, este projeto é também uma forma de dar visibilidade às cidades onde residem, mas principalmente apoiar causas “tão importantes como é o voluntariado e a solidariedade”.

O valor necessário total para esta iniciativa ronda os 3000€, onde 1800€ se destinam à inscrição no Uniraid, 700€ para a preparação do carro e 500€ para combustível e refeições. Estão também recetivos à doação de bens materiais de higiene (pasta de dentes, escovas, sabão, etc.), material escolar (cadernos, lápis de cor, canetas, etc.), brinquedos, balões, que “fascinam as crianças”, e também de peças de vestuário para os mais novos.

“Qualquer ajuda prestada a esta causa será divulgada no carro que vamos usar na viagem. Este, será alvo de reportagem permanente pela comunicação social e de divulgação nas redes socais, não só da Organização UniRaid, mas também dos nossos próprios perfis”, explicam os estudantes.

As entidades e pessoas que financiarem o projeto, “têm garantida a emissão de recibos de donativos, pela UniRaid, que permitem às empresas apresentarem despesas no IRS superiores ao valor que doaram. No caso deste tipo de recibos, o valor emitido corresponde 20% mais do que o valor doado à causa”, esclarece Gonçalo Ferreira, um dos participantes.

Os interessados em apoiar esta causa, poderão fazê-lo através da Campanha de crowdfunding disponível neste endereço: https://ppl.pt/causas/uniraid20

A viagem poderá ser acompanhada no Facebook & Instagram em: @24kilates.UniRaid e @UniRaidPortugal .